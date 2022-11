Uomo trovato morto a Milano, si indaga

Mistero, per il momento, circa un uomo ritrovato morto nell'estrema periferia sud-est di Milano. La segnalazione al 118 è arrivata verso le due di mercoledì notte. I sanitari sono arrivati in via Sant'Arialdo e hanno trovato il cadavere in una piccola area verde di fronte all'ex 'boschetto della droga', che nel frattempo ha assunto una conformazione più simile a quella di un parco dopo l'intervento di Italia Nostra.

Secondo quanto viene riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), l'uomo avrebbe 41 anni. Sul posto è stata chiamata anche la polizia, come sempre in questi casi. Gli investigatori della questura hanno effettuato i rilievi di rito e ora indagano per capire che cosa sia successo.