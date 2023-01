Schiacciato da un albero: uomo muore dopo 4 giorni di agonia

È morto dopo quattro giorni di agonia in ospedale Felice Viganò, l'uomo che nei giorni scorsi era stato travolto da un albero in Brianza. Il pensionato di 77 anni, nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio, era rimasto schiacciato dalla pianta che stava tagliando in una proprietà privata in via Dei Ronchi, a Besana Brianza (Monza e Brianza).

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime ai medici dell'ospedale San Gerardo. Felice Viganò e viveva a Pioltello (Milano). L'uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in pericolo di vita. La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza era partita alle 15.30 di giovedì dalla zona boschiva privata.

Secondo quanto ricostruito, il 77enne mentre era intento a tagliare della legna su concessione del proprietario del terreno, è stato colpito alla testa da un albero che accidentalmente si sarebbe abbattuto al suolo. Il pensionato è stato soccorso dal personale del 118 che ha raggiunto l'area anche con l'ausilio dell'elisoccorso insieme ai carabinieri della stazione di Carate Brianza e ai vigili del fuoco.