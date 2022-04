Trovato morto sul camper: era sparito da giorni

Un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita sabato mattina, all'interno di un camper in Liguria. L'uomo, classe '58, originario di Lentate sul Seveso (Brianza), è stato rinvenuto cadavere all'interno del suo mezzo con cui si era messo in viaggio diversi mesi fa, come scrive MonzaToday.

La famiglia, dopo giorni in cui non riusciva più a mettersi in contatto con il 64enne, pensionato, ne aveva denunciato la scomparsa. Sabato mattina poi il corpo senza vita del 64enne è stato trovato dai carabinieri all'interno del camper a Finale Ligure, in provincia di Savona, lungo l'Aurelia. A segnalare il mezzo fermo da giorni nello stesso punto sarebbe stato un passante. E così sono stati effettuati gli accertamenti. Il corpo del 64enne, secondo quanto al momento emerso, non presenta segni di violenza e la morte sarebbe verosimilmente da ricondurre a cause naturali.

L'uomo viveva da solo da tempo e a dicembre si era messo al volante del suo camper, in viaggio. L'ultima comunicazione con la famiglia risale però a fine marzo e poi da quell'ultimo messaggio nessuno aveva avuto più notizie del 64enne. Accertamenti in corso.