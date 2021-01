Milano, il freddo fa un'altra vittima: morto un senzatetto a Garibaldi

Un senzatetto di origine straniera è stato trovato morto a Milano, all'interno del sottopassaggio ferroviario in zona Garibaldi tra via Ferrari e viale don Sturzo, nella mattinata di sabato 2 gennaio. Sul corpo i medici del 118, intervenuti dopo le dieci di mattina sul posto in seeguito a una segnalazione, non hanno trovato apparenti segni di violenza e ne hanno constatato la morte, avvenuta probabilmente per un mix tra il freddo intenso e patologie pre-esistenti.

E' stato un conoscente, clochard anche lui, a notare il cadavere dell'uomo, identificato come un egiziano di 53 anni. Probabilmente il decesso si era verificato da qualche ora. Sul posto, oltre ai sanitari, anche gli agenti della polizia ferroviaria.