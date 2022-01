Addio a Sergio Temolo, figlio del partigiano Libero, fucilato in piazzale Loreto

Ultimo saluto a Sergio Temolo. Il figlio di Libero, martire di piazzale Loreto, è morto dopo una lunga malattia domenica 30 gennaio. A dare il triste annuncio l'Anpi di Milano.

"È una notizia che ci addolora profondamente - ha scritto Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano -. Con Sergio perdiamo una persona di straordinaria sensibilità ed equilibrio che ci è stata accanto in tutti questi anni. Sergio non ha mai mancato di ricordare quel terribile eccidio nazifascista nelle cerimonie del 10 agosto in piazzale Loreto, con interventi storicamente molto documentati e sempre rivolti alla necessità di fare Memoria".

"Di mio padre - aveva detto Sergio del padre Libero, fucilato in piazzale Loreto con altri 14 antifascisti e partigiani da un plotone della Muti - mi restano due foglietti che trovarono nelle sue tasche, dove aveva scritto: ‘Temolo coraggio e fede. Sempre fede, Libero. Ai miei adorati sposa, Sergio e fratelli: coraggio, coraggio, ricordatevi che io vi ho sempre amato. Un abbraccio dal vostro Libero. Raccomando Sergio, educatelo'. Si era raccomandato che si occupassero della mia educazione ed io ebbi la fortuna di entrare nel Convitto Scuola Rinascita per partigiani e reduci. Vi rimasi da agosto del 1945 fino al 1949; questa esperienza è servita a darmi una grande famiglia, a studiare e a formarmi. Quegli anni furono per me una scuola di vita".

"Sergio - ha ricordato Cenati - faceva parte del Comitato Provinciale dell’Anpi ed era riferimento fondamentale per tutti noi. Con Sergio perdo un amico, al quale mi rivolgevo nei momenti difficili della mia Presidenza all’Anpi provinciale. Sergio sapeva ascoltare, dare consigli, rasserenare. Mancherà a me, all’Anpi, alla sua Milano. Alla moglie Luigia, alla figlia, ai familiari, esprimo la mia commossa e affettuosa vicinanza e quella dell’Anpi Provinciale di Milano".