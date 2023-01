Un altro senzatetto trovato morto per strada a Milano

Un'altra persona è morta a Milano mentre dormiva per strada. Questa volta a perdere la vita è stato un clochard che si trovava nel sottopasso Mortirolo, zona Stazione Centrale.

Sul posto è intervenuto il 118, con ambulanza e automedica. Ma per l'uomo, un senegalese di 52 anni senza fissa dimora, non c'era già più nulla da fare. Dopo che un altro senzatetto ha lanciato l'allarme, i soccorritori, che l'hanno trovato nel suo giaciglio già in arresto cardio circolatorio, non hanno potuto fare di più che constatarne il decesso. Al momento non è chiaro se a causarlo possa essere stato il freddo. Il medico legale ha escluso la presenza di segni di violenza. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Negli ultimi mesi in città sono state diverse le morti di senza fissa dimora. Venerdì 30 dicembre, in via Baroni, zona Gratosoglio, un uomo sulla sessantina era stato trovato senza vita sotto i palazzoni al civico 104. E ancora, lo scorso 16 dicembre, un altro senzatetto, di 40 anni, era stato trovato morto in via Giuseppe Ferrari, a due passi dalla stazione Garibaldi, nello stesso punto in cui nei mesi precedenti avevano perso la vita altri tre clochard: un senzatetto abbastanza noto in zona, che viveva tra i binari e le vie vicine allo scalo ferroviario, un 48enne marocchino, stroncato da un mix di patologie e freddo e, in seguito a un malore, un 25enne. Quello stesso 16 dicembre, il comune di Milano aveva annunciato di aver accolto, nell'ambito del Piano freddo, 200 persone senza fissa dimora.

Il 25 novembre, poi, Issaka Coulibay, che aveva giocato come portiere nella St. Ambroeus, la prima squadra di calcio composta da rifugiati e richiedenti asilo, era morto a soli 27 anni, dopo aver vissuto a Milano da 'fantasma', perché non aveva i documenti. Ambulanze e polizia lo avevano trovato senza vita in un palazzo vuoto e fatiscente alla fine di via Corelli, all'angolo con via Rivoltana.