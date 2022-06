Malore in acqua: turista milanese muore in vacanza

Malore fatale per un turista milanese di 83 anni, in vacanza a Igea Marina, morto nella mattinata di martedì durante una nuotata. L'uomo, in vacanza sulla Riviera, intorno alle 11 si trovava nello specchio di mare davanti al Bagno 82 a circa 150 metri dalla riva quando è stato visto annaspare e sparire in acqua.

Stando a quanto riporta RiminiToday, è intervenuto il salvataggio che è riuscito a portarlo a terra e a iniziare le manovre di rianimazione mentre, nel frattempo, è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sulla battigia i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica.

Il personale di Romagna Soccorso ha cercato disperatamente di far ripartire il cuore dell'anziano ma, alla fine, i soccorritori si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la capitaneria di Porto di Bellaria.