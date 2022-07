Si alza dalla sdraio e perde i sensi: turista milanese muore in spiaggia

Il mancamento improvviso, la caduta in acqua l'intervento dei soccorritori, purtroppo inutile. Un turista milanese di 80 anni è morto martedì mattina in spiaggia a Sestri Levante, in Liguria. Il dramma si è consumato poco prima delle 10 nella baia delle favole.

Stando a quanto finora appreso, l'uomo si sarebbe alzato della sdraio per andare a fare il bagno. Arrivato sulla battigia, però, avrebbe perso i sensi e sarebbe caduto in mare. I primi a intervenire sono stati i bagnini, che hanno assistito alla scena. Poi sono giunti i sanitari della croce verde di Sestri, la capitaneria di porto e i carabinieri, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.

Nelle scorse ore un altro milanese, il 27enne Maurizio Zanello, aveva perso la vita in vacanza. Fatale per lui un'immersione tra le isole del Tino e del Tinetto, di fronte a Portovenere, La Spezia. Maurizio, che era uscito in barca con altri amici, era scomparso nel pomeriggio di lunedì mentre faceva pesca in apnea e dopo ore di ricerche il suo cadavere è stato ritrovato intorno alla mezzanotte.