Tragedia in stazione: travolto e ucciso dal treno

Un uomo di 43 anni è stato travolto e ucciso da un treno in stazione a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso (Brianza), nella serata di giovedì 18 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 20:45, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sono subito scattati i soccorsi ma il sanitari del 118, intervenuti sul posto in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per il momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Seregno, sul luogo della tragedia insieme alla Polfer.

Per permettere l'intervento di soccorritori e forze dell'ordine Rfi ha sospeso il traffico sulla linea ferroviaria Milano-Chiasso attivando bus di emergenza per collegare le stazioni.