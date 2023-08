Dramma alla stazione Garibaldi: uomo trovato morto

Dramma, all'alba di sabato 5 agosto, presso la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi, a Milano.

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita da alcune persone presenti, intorno alle sei e venti di mattina. Sono stati chiamati i sanitari del 118, che erano già nei pressi della stazione per altre ragioni. Il medico di soccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso del cinquantenne, attribuendolo a un malore occorso poco prima.

Del caso si occupa ora la polizia ferroviaria.