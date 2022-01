Dramma a Milano, trovato un cadavere a Greco Pirelli: si indaga

Un uomo di circa 70 anni (di cui non si conoscono le generalità) è stato trovato cadavere sui binari non lontano dalla stazione di Greco-Pirelli a Milano all'alba di giovedì 6 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 5:30 quando il personale ferroviario si è accorto del corpo lungo la massicciata e ha lanciato l'allarme. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari, arrivati sul posto in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I contorni della vicenda non sono ancora nitidi: non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria. Attraverso una nota Rfi ha fatto sapere che è stato sospeso il traffico ferroviario in prossimità della stazione.