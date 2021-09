Addio a Stefano, Cologno (Milano) perde il suo storico bibliotecario

Qualsiasi colognese amante dei libri lo avrà incrociato almeno una volta e senza dubbio lo ricorderà per la sua rara dedizione e il suo instancabile entusiasmo. Nella biblioteca della cittadina a nord est di Milano è rimasto un grande vuoto: nella mattinata di lunedì 27 settembre lo storico bibliotecario Stefano Bascapé è scomparso, per malattia, all'età di 57 anni .

"Per noi è come se tu fossi ancora qui ad aggirarti fra libri e scaffali della nostra biblioteca - hanno scritto i colleghi sui social -. Ciao Stefano, ci manchi! La biblioteca chiuderà per lutto il pomeriggio di mercoledì 29 settembre". Molti, moltissimi i commenti commossi di amici, conoscenti e anche dei semplici utenti di Cologno. C'è chi lo ricorda per i consigli di narrativa elargiti con enorme generosità, chi per la costante gentilezza e chi per la solerzia con cui trovava i libri conoscendo a memoria ogni singolo angolo della bella biblioteca di piazza Mentana 1, dove aveva lavorato per almeno un ventennio.

"Con estrema tristezza ho appreso della scomparsa di Stefano, instancabile e appassionato collaboratore della nostra Biblioteca Civica - ha fatto eco Angelo Rocchi, sindaco di Cologno, dove il 57enne risiedeva -. Alla sua famiglia, ai suoi colleghi, ai suoi amici e a tutti noi mancherà enormemente. Ciao Stefano, fai buon viaggio e approda in un paradiso fatto di quello che più amavi fare e sognare".

I funerali per dare un ultimo salute al bibliotecario Stefano verranno celebrati mercoledì 29 settembre, alle ore 14.45, a Milano nella chiesa santa Maria del Rosario di via Solari 22.