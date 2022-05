Dramma nel ciclismo: direttore sportivo travolto durante volata, muore sul colpo

E' morto a 41 anni Stefano Martolini, originario di Magenta e residente a Santo Stefano Ticino, per un incidente durante una gara ciclistica nella provincia di Antona, a Castelfidardo. E' successo domenica 22 maggio nel corso dell'ultima tappa della "due giorni marchigiana", una gara ciclistica per dilettanti.

Un corridore friuliano, durante la volata, a poche centinaia di metri dall'arrivo, ha sbandato (forse urtando prima contro un avversario) ed ha investito Martolini, direttore sportivo della Viris Vigevano, che si trovava nelle vicinanze per effettuare il rifornimento agli atleti del suo team in un circuito da ripetere per dieci volte.

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 ed è arrivata anche l'eliambulanza. Per Martolini non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il ciclista, Nicola Venchiarutti, 23enne, è stato ricoverato all'ospedale di Torrette in gravi condizioni.