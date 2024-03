Travolto e ucciso dal treno, rallentamenti sulla Milano-Bergamo

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in staziona Stezzano (Bergamo) nel pomeriggio di lunedì 4 marzo. Non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente; la circolazione dei treni sulla direttrice Milano-Bergamo è rallentata per gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Tutto è successo una manciata di minuti prima delle 17, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Inutili le operazioni di soccorso: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Ignote, per il momento, le sue generalità.

Sul posto sono al lavoro gli agenti della Polfer. Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti la circolazione sulla direttrice Milano Bergamo è stata prima sospesa, mentre attualmente risulta particolarmente rallentata. “Nel tratto interessato la circolazione viene gestita su un unico binario, i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni”, precisano da Rfi.