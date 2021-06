Ragazzino cade in bici durante la gita con la scuola e muore

Per quattro giorni ha tenuto duro, ha lottato. Poi, la tragica notizia. È morto Filippo T., il ragazzino di 16 anni di Corsico che ha perso la vita dopo un incidente in bicicletta avvenuto a Pera di Fassa, in Trentino, il 4 giugno scorso.

Quel giorno, il 16enne - che frequentava un istituto professionale di Buccinasco - si trovava in Val di Fassa in gita con la scuola e stava percorrendo la pista ciclabile insieme ai compagni a bordo di una mountain bike. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, il giovane aveva perso il controllo della bicicletta ed era volato al suolo, sbattendo la testa a terra violentemente.

Soccorso dal 118, Filippo era stato trasportato all'ospedale di Trento in condizioni critiche. I medici hanno cercato di strapparlo alla morte e hanno tentato anche una delicatissima operazione, ma nelle scorse ore non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 16enne.

Stando a quanto appreso, il ragazzo era arrivato in Trentino, a Canazei, il 2 giugno e avrebbe dovuto far ritorno in Lombardia lunedì insieme al resto dei compagni di classe. Sulla sua morte sono ora in corso tutti gli accertamenti dell'autorità giudiziaria.