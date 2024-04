Uomo suicida in carcere, scappando aveva fatto finire in coma un agente

È stato trovato morto mercoledì sera in carcere a Como Nazim M., il detenuto di 32 anni di origine palestinese che lo scorso 21 settembre era evaso dall'ospedale San Paolo di Milano lanciandosi da una finestra. Nel tentativo di inseguirlo, l'agente della penitenziaria che lo aveva in custodia, Carmine De Rosa, era caduto dalla finestra ed era finito in coma.

Nazim era in ospedale dalla serata precedente per alcune ferite riportate durante una lite avvenuta nel carcere milanese di San Vittore, dove era finito ad agosto dopo la rapina di un Rolex in strada, in zona Lambrate. Poco dopo le 5 del mattino aveva deciso di scappare gettandosi dalla finestra della sua stanza, al secondo piano. L’agente De Rosa si era quindi lanciato all’inseguimento, "volando" dalla stessa finestra, ma era caduto battendo la testa. Il poliziotto si era recato sulle proprie gambe al pronto soccorso dello stesso ospedale San Paolo, dove però aveva avuto un malore, accasciandosi al suolo. Trasportato al San Carlo per un trauma cranico e fratture alle vertebre cervicali, era stato sottoposto a intervento neurochirurgico di evacuazione di un ematoma cerebrale e aveva iniziato un lungo percorso di recupero.

Nazim era invece stato rintracciato il 6 ottobre a Ginevra, in Svizzera, ed era stato estradato in Italia. Il 32enne, che già in passato pare avesse tentato di togliersi la vita in cella, si sarebbe suicidato inalando il gas di una bomboletta da campeggio.