Uomo precipita da un piano alto, morto

Un uomo è morto giovedì mattina a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essere precipitato da un piano alto di un condominio. La vittima, un 60enne, è caduta sul marciapiede di via Umberto Fogagnolo, nei pressi di Sesto Rondò.

Per l'uomo purtroppo non c'era nulla da fare: il personale sanitario intervenuto con ambulanza e automedica non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Il dramma si è consumato alcuni minuti prima delle 8.

Diverse persone hanno assistito ai rilievi degli agenti del Commissariato di Sesto. L'ipotesi più probabile, al momento, è quella del gesto estremo.