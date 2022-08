Si getta nel fiume: morto in ospedale dopo avere rischiato di annegare

Non ce l'ha fatta, purtroppo, il giovane di 23 anni che, alle sei di domenica pomeriggio, si era tuffato nelle acque del Ticino a Turbigo (Milano) insieme ad alcuni amici.

Il giovane non era riuscito più a raggiungere la riva, forse a causa di un malore improvviso o della corrente. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo avevano recuperato, ancora vivo ma in gravissime condizioni, dal fondo del fiume all'altezza del ponte di ferro di Galliate (Novara). I sanitari del 118 lo avevano poi trasportato all'ospedale di Busto Arsizio. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.