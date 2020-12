Bollate (Milano), treno travolge e uccide un giovane nei pressi della stazione: la tragedia

Non c'era nulla da fare, le conseguenze dell'incidente sono state devastanti per lui, ed è morto sul colpo. Un treno ha travolto e ucciso un ragazzo poco prima delle 22 di lunedì a Bollate (Milano).

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con un'ambulanza e un'automedica. Il personale dei due equipaggi non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane (i cui dati anagrafici sono in corso di verifica).

Sul posto, altezza via Vittorio Veneto, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Rho, gli uomini della Polfer per seguire i rilievi e cercare di comprendere come si sono svolti i fatti. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario da parte della vittima. Presenti anche i vigili del fuoco di Milano.

A segnalare l'accaduto sarebbe stato il macchinista del treno, dopo l'impatto col ragazzo.

Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure online, dalle 10 alle 24. Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al numero 06 77208977