Travolto e ucciso un 30enne da un treno in corsa

Un uomo sui trent'anni è stato travolto da un treno a Legnano, mercoledì sera, intorno alle dieci e mezza. La tragedia è avvenuta all'altezza di via Plinio. Secondo quanto riferito, l'uomo è stato investito da un treno diretto a Milano Centrale.

In seguito, è stato bloccato il traffico ferroviario. La polizia, presente sul posto insieme ai vigili del fuoco, alla polizia locale e alla polizia ferroviaria, ha chiamato alcuni taxi per portare a destinazione i passeggeri del treno coinvolto nell'incidente. I soccorritori della Croce Rossa, invece, non hanno potuto far altro che accertare la morte dell'uomo.

Non si sa se la tragedia sia frutto di un gesto volontario del 30enne o se invece si tratti di un incidente.