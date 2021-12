È un clochard di 33 anni l'uomo travolto e ucciso da un treno a Certosa

È un senzatetto egiziano di 33 anni l'uomo travolto e ucciso da un treno non lontano dalla stazione di Milano Certosa nella mattinata di mercoledì 28 dicembre. Gli agenti della Polfer sono riusciti a identificarlo dopo una giornata di indagini.

Il lavoro degli investigatori, tuttavia, sta proseguendo: per il momento, infatti, non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di altro. Una cosa è certa: poco prima che un treno lo travolgesse all'altezza di via Chiasserini il 33enne stava camminando lungo i binari della ferrovia.

La tragedia si è consumata poco prima delle 8 e ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i soccorritori, intervenuti sul posto in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

A causa dell'investimento la circolazione dei convogli sulle linee Milano-Torino e Milano-Domodossola ha subito rallentamenti in tutte le direzioni. Una ventina i treni coinvolti, due dei quali hanno accumulato ritardi di 100 e 200 minuti. Un regionale invece, è stato cancellato.