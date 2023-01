Ragazzino di 15 anni muore sotto un treno davanti agli amici

Dramma domenica sera in stazione a Chiari, nel Bresciano, dove un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno in transito diretto a Milano. Il 15enne, che viveva in città, era insieme agli amici quando si è consumato il dramma. Ancora da chiarire la dinamica, ma sembra che il giovanissimo stesse cercando di attraversare i binari senza utilizzare il sottopassaggio dopo essere sceso da un altro convoglio arrivato da Romano di Lombardia.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Castrezzato e quelli del Radiomobile della compagna di Chiari, la Polizia stradale e la Polfer, che cercheranno di definire i contorni della tragedia.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La linea Milano - Brescia, ha fatto sapere Rfi, è stata bloccata per due ore con "rallentamenti fino a 120 minuti per 4 regionali, 2 regionali cancellati e 4 limitati nel percorso".