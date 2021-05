Una persona è stata travolta da un treno in corsa

Una persona stata travolta da un treno vicino alla stazione di Legnano nel pomeriggio di lunedì 3 maggio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 16:50 nel tratto tra Canegrate e Legnano. come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara e sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polfer: per il momento non si sa se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Per il momento la vittima del sinistro non è ancora stata identificata.

Sono in corso le operazioni di soccorso, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La circolazione sulla linea è stata bloccata.

Secondo quanto riferito da Trenord il convoglio coinvolto nel sinistro è il 24552, treno della Linea S5 partito da Treviglio alle 15.10 e diretto a Varese. Il convoglio (soppresso) si trova fermo nella stazione di Legnano. Da Trenord fanno sapere che potranno esserci ritardi medi fino a due ore.

I percorsi alternativi

I passeggeri diretti a Varese Fs possono utilizzare i treni in partenza da Milano Cadorna con destinazione Varese Nord e Laveno Mombello Fn; viceversa i passeggeri diretti a Milano in partenza da Varese Fs possono utilizzare un qualsiasi treno in partenza dalla stazione di Varese nord con destinazione Milano Cadorna.

I passeggeri diretti a Busto Arsizio Fs possono utilizzare i treni in partenza da Milano Centrale e Milano porta Garibaldi con destinazione Malpensa terminal 1 e scendere a Busto Arsizio Fn; viceversa i passeggeri diretti a Milano Porta Garibaldi possono utilizzare i treni in partenza da Busto Arsizio nord con destinazione Milano Centrale.

È stato inoltre attivato un servizio bus per i passeggeri del treno 24552 fermo nella stazione di Legnano.