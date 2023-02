Tragedia lungo i binari: uomo travolto da un treno in corsa, rimasto ucciso

Tragedia, venerdì sera, a Milano: un uomo è rimasto ucciso, dopo essere finito sotto un treno, intorno alle dieci e mezza.

E' successo nella tratta tra Affori e Bovisa, in via Astesani. Per cause ancora da chiarire, l'uomo (un 33enne) si trovava lungo i binari ed è stato travolto da un treno di Trenord che stava transitando in quel momento, in direzione Seveso. Impossibile per il macchinista fare qualcosa. Sul posto i poliziotti della questura e i vigili del fuoco di Milano, oltre al pm di turno e ai sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo. La linea è rimasta bloccata per un po'.