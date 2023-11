Attraversa i binari, ma cade e muore sotto il treno davanti all'amico

La corsa sui binari, la caduta e il dramma. Tragedia in stazione sabato sera a Pieve Emanuele, nel Milanese, dove un uomo di 32 anni - un cittadino ecuadoriano residente a Vidigulfo, nel Pavese - è morto investito da un treno.

L'allarme è scattato alle 23.56 in punto e per lui, nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco e degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto praticamente sul colpo a causa delle ferite riportate.

L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un tragico incidente. Sembra, stando alle prime ricostruzioni, che il 32enne fosse in compagnia di un amico e che insieme avessero attraversato i binari. Dopo aver raggiunto la banchina, l'uomo avrebbe però perso l'equilibrio e sarebbe caduto finendo sotto il treno Trenord Milano-Voghera che stava passando in quel momento. Il giovane che era con lui è invece rimasto illeso. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polfer.