Uomo travolto e ucciso da un treno

Tragedia sui binari sabato sera a Pieve Emanuele, nel Milanese. Poco prima di mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo è morto investito da un treno a poca distanza dalla stazione ferroviaria.

L'allarme è scattato alle 23.56 in punto e per lui, nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco e degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica non c'è stato nulla da fare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe un 32enne. È morto praticamente sul colpo a causa delle ferite riportate.

Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire se sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente.