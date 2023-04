Tragedia sui binari, ragazzo sbalzato contro un albero dal treno: morto

Dramma sui binari lunedì sera a San Giorgio su Legnano, nel Milanese, dove un ragazzo è morto dopo essere stato investito da un treno. La tragedia si è consumata poco dopo le 23 in via Legnano, nel tratto di ferrovia che si trova tra le stazioni di Canegrate e Legnano.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane - un 24enne cittadino tunisino - è stato travolto da un convoglio che viaggiava proprio verso Legnano. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sembra che il ragazzo sia stato urtato dal treno e poi sia stato sbalzato contro un albero.

Per permettere i rilievi, effettuati dagli agenti della Polfer, la linea ferroviaria è stata interrotta fino alle 3. Ai poliziotti il compito di accertare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Una settimana fa, lunedì scorso, una donna di 61 anni aveva perso la vita dopo essere stata investita da un convoglio regionale a Parabiago.