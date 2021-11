Uomo travolto e ucciso da un treno: bloccata la linea Milano-Mortara-Alessandria

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno a Vigevano (Pavia) nella mattinata di martedì 30 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 11:45 all'altezza di Corso Milano, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Inutile ogni tentativo di soccorso: i sanitari del 112 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima (al momento non è ancora stata identificata). L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine, per il momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Rfi ha sospeso il traffico ferroviario della linea Milano-Mortara-Alessandria in prossimità di Vigevano per permettere gli accertamenti delle forze dell'ordine. "È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria", si legge sul portale della società.