Giù dal tetto dell'azienda prima di iniziare il turno: morto un 49enne

Dramma giovedì sera in un'azienda di Tribiano, nel Milanese, teatro della morte di un uomo di 49 anni, un cittadino italiano che risulta lavorare lì come addetto alle pulizie.

La tragedia si è consumata poco dopo le 21.30 nel capannone di una ditta di viale Addetta. Il 49enne, stando a quanto finora ricostruito, è caduto dal tetto, da un'altezza di circa 10 metri. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in arresto cardiaco, in condizioni critiche. E venerdì mattina i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime indagini dei carabinieri, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Il salto nel vuoto sarebbe stato ripreso anche da una telecamera, che ha immortalato quei tragici istanti. Pare che il 49enne dovesse iniziare il suo turno di lavoro proprio in quei minuti.