Dramma in tribunale a Milano: avvocato precipita dal sesto piano e muore

Un avvocato di 49 anni è morto precipitando nel vuoto dal settimo piano all'interno del tribunale di Milano nella tarda mattinata di mercoledì 13 luglio. Secondo quanto trapelato si tratterebbe di un gesto volontario.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 12:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Il professionista si sarebbe gettato nel vuoto da una finestra del bagno al settimo piano della struttura (lato via Manara). I primi a lanciare l'allarme sono stati alcuni dipendenti al lavoro negli uffici giudiziari che hanno allertato il 112. Sul posto è intervenuta un'ambulanza ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Milano, sul posto per i rilievi. Secondo quanto appreso da MilanoToday si tratterebbe di un gesto volontario: il professionista avrebbe lasciato un biglietto in cui spiegava le motivazioni del suo gesto. Il Pm di turno, Cristiana Roveda, aprirà un fascicolo.

Il 49enne aveva in tasca un tesserino da avvocato (e quindi era legittimato ad entrare all'interno della struttura) ma, secondo quanto appreso, non aveva alcuna udienza fissata per oggi.