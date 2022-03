Un uomo trovato morto nel tunnel in Centrale

Un uomo è stato trovato morto all'interno di un tunnel nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Il triste rinvenimento nella mattinata di venerdì 11 marzo, intorno alle 9.30, nella Galleria Mortirolo.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, con la scientifica e il medico legale. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire le cause del decesso della persona, un uomo serbo che verosimilmente era un senza fissa dimora.

Il tunnel dove è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo è lo stesso dove lo scorso dicembre polizia locale di Milano e Amsa erano intervenuti per sgomberare i clochard, buttando via tutti i loro ripari di fortuna ed effetti personali, scelta che era stata contestata da molti cittadini.

A un mese dal blitz, comunque, i senzatetto erano tornati a dormire nella galleria, rifugio, soprattutto nelle notti più fredde di molte persone che non hanno una casa.