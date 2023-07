Fa il bagno nel fiume e non riemerge più: 18enne muore annegato

Bagno fatale. Un ragazzo di 18 anni è morto domenica pomeriggio dopo un tuffo nel Ticino. Il 18enne, stando a quanto appreso, era a Turbigo, nel Milanese, e stava trascorrendo qualche ora di relax sulla sponda lombarda del fiume.

Verso le 15, avrebbe deciso di fare il bagno e si sarebbe gettato in acqua. Il ragazzo, per cause ancora da chiarire, non è però più riemerso ed è stato trascinato dalla corrente. I vigili del fuoco lo hanno trovato ore dopo a Galliate, nel Novarese.

Quando i pompieri sono riusciti a riportarlo a riva, ormai non c'era più nulla da fare. Il giovane era già morto e l'intervento dei soccorritori del 118 è stato inutile.