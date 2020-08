Milano, trovato per strada il cadavere di un uomo: si indaga

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato per strada. L'accaduto nella prima mattinata di sabato 1 agosto, in via Breda, zona Villa San Giovanni. Sul posto sono intervenuti il 118, con ambulanza e automedica, e i carabinieri.

Secondo quanto trapelato la vittima dovrebbe essere un uomo di 35 anni, straniero, forse senza fissa dimora. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per lui e si sono limitati a constatarne il decesso.

Il corpo purtroppo ormai privo di vita dell'uomo, classe '85, è stato rinvenuto su una panchina. La morte sembrerebbe sopraggiunta per cause naturali: sulla salma non ci sono segni di violenza. Per fare luce sull'episodio stanno indagando i carabinieri.