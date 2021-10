Morto a 85 anni lo storico del design Vanni Pasca

E' morto a 85 anni lo storico e critico del design Vanni Pasca. La notizia della scomparsa è stata data dai figli. Tra i ricordi commossi, quelli di molti suoi ex studenti e dall'Associazione per il design industriale (Adi) che, nel 2020, lo aveva insignito del Compasso d'Oro alla carriera. Napoletano, classe 1936, Pasca aveva insegnato alle università di Napoli e Palermo (dove è stato coordinatore del dottorato di ricerca in Disegno industriale). Ma era stato docente anche al Politecnico di Milano e allo Iulm.

Pasca è stato il primo presidente dell'associazione degli storici del design e ha curato molte mostre, tra ci una su Gae Aulenti alla Triennale di Milano nel 2013. Intensa la sua pubblicistica, sulla storia e la critica del design e prima ancora sulle questioni del territorio e del metodo scientifico applicato all'urbanistica. La cerimonia funebre si terrà venerdì 8 ottobre al cimitero milanese di Lambrate.