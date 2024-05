Tragedia nel parco in centro a Milano, trovato un cadavere

Un uomo di 34 anni è stato trovato morto all’interno della Biblioteca degli Alberi a Milano (via de Castillia, zona Isola) all’alba di venerdì 31 maggio. Per il momento non è chiaro cosa abbia causato il decesso, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è successo un attimo prima delle 7 quando alcuni passanti hanno notato l’uomo riverso a terra e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo, cittadino pakistano, era senza fissa dimora. Sul corpo è stato trovato una ferita al naso che potrebbe essere compatibile con una caduta.