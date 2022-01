Un uomo trovato morto in un prato a Milano nord

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in un prato di Milano nord. Il triste ritrovamento nella mattinata di mercoledì 26 gennaio, poco prima delle 11, in via Cristina Belgioioso, tra il quartiere Vialba e il comune di Baranzate, nelle adiacenze dall'Autostrada dei laghi.

Sul posto sono accorsi un'ambulanza del 118 e la polizia di Stato. Al momento la persona - un uomo di colore, che dovrebbe avere un'età approssimativa di 50 anni - non è ancora stata identificata. L'ipotesi, ancora da verificare, è che possa trattarsi di un senza fissa dimora.

Dopo aver ritrovato l'uomo all'interno di un campo recintato al confine con l'autostrada, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul corpo non vi erano segni visibili di violenza, ma le cause della morte sono tutte da chiarire e a tal scopo gli agenti stanno effettuando accertamenti.

