Un uomo trovato morto in un parchetto a Milano

Un uomo è stato trovato senza vita in un'area verde. Il triste rinvenimento nella mattinata di giovedì 3 febbraio, verso le 8, in via Giosuè Borsi angolo via Giovanni Segantini, zona Navigli.

Il cadavere è stato visto nell'area verde di un edificio abbandonato da un passante. Partito l'allarme al 112, sul posto è accorsa un'ambulanza del 118. I soccorritori, però, non hanno potuto che constatare il decesso della persona, un italiano di 43 anni.

Ad intervenire sul luogo del ritrovamento anche la polizia di Stato che al momento sta indagando per fare luce sul caso. Dai primi rilievi il decesso sembra essere sopraggiunto per cause naturali: sul corpo non vi erano segni visibili di violenza.