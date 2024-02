Uomo trovato morto nella casa in centro a Milano, il corpo in avanzato stato di decomposizione

Quando soccorritori e poliziotti sono riusciti a entrare in casa, per lui ormai non c'era più nulla da fare. Un uomo di 53 anni, Igor C., è stato trovato morto martedì sera nel suo appartamento in via Antonio Kramer, in zona Porta Venezia a Milano.

Il 53enne, stando a quanto appreso, non aveva contatti con familiari e conoscenti da circa un mese e la morte risale sicuramente a diversi giorni fa - probabilmente un paio di settimane - perché il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Una prima analisi sul corpo, dove non sono state trovate tracce di violenza, lascia comunque ipotizzare che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

In casa sono state trovate tre piantine di marijuana sistemate in una mini serra e undici barattoli con all'interno la stessa sostanza. Tutto è stato repertato e sequestrato dai poliziotti durante il sopralluogo, ma nell'appartamento non c'era nient'altro di anomalo. L'abitazione era infatti chiusa dall'interno - per entrare sono stati necessari i vigili del fuoco - ed era in ordine, dettagli che tendono a escludere il possibile coinvolgimento di altre persone. L'ipotesi più verosimile è che il 53enne sia morto in casa - il corpo era sul divano - e che il cadavere non sia stato scoperto per giorni, fino a martedì sera.