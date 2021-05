Un uomo è stato trovato morto in una cascina a Milano Rogoredo

Un uomo è stato trovato morto all'interno di una cascina abbandonata. È accaduto nella mattinata di sabato 1° maggio in via Orwell, zona Rogoredo. Si tratta di un italiano di 45 anni che soffriva di tossicodipendenza e viveva senza fissa dimora.

Dopo una segnalazione, ad intervenire sul posto, nelle adiacenze dei binari ferroviari e del bosco di Rogoredo, sono stati i carabinieri, i quali hanno rinvenuto la vittima distesa su un materasso, a pancia insù.

Durante il sopralluogo, i militari del Nucleo operativo hanno sottoposto a sequestro due siringhe usate, che sono state rinvenute accanto al corpo purtroppo ormai senza vita del 45enne.

La salma, che non presentava segni di lesioni o altri traumi riconducibili a una morte violenta, è stata portata via per essere sottoposta all'esame autoptico.