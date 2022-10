Uomo precipita dalla finestra dell'hotel a Milano: morto sul colpo

Tragedia lunedì mattina in via Plinio a Milano, tra Loreto e Porta Venezia. Stando alle prime informazioni finora apprese, un uomo di 54 anni - un italiano nato in città - è morto dopo essere precipitato da una finestra del Demidoff hotel, che si trova al civico 2.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 7.15 e sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118. I soccorritori, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 54enne, che è caduto sull'asfalto, in strada, a poca distanza dai binari del tram.

Al lavoro anche gli agenti della polizia locale e della questura, cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione l'accaduto. Stando a quanto finora filtrato, pare si sia trattato di un gesto volontario dell'uomo. Sotto l'albergo è poi arrivato anche il fratello della vittima, di 2 anni più grande, che ha accusato un malore ed è stato visitato dai medici.

Per una drammatica e sinistra coincidenza, lo scorso anno - il 22 settembre del 2021 - un episodio identico era avvenuto sempre in via Plinio, all'angolo con corso Buenos Aires. Quel giorno una donna si era tolta la vita lanciandosi in strada dal balcone di casa.