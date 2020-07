Macabra scoperta in via Senigallia a Milano: trovato il cadavere di un uomo, si indaga

Un uomo è stato trovato morto in uno stabile abbandonato di via Senigallia a Milano nella serata di giovedì 23 luglio. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 19.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Stanto a quanto finora appreso, l'uomo sarebbe un cittadino romeno di circa 60 anni. Il corpo è stato ritrovato in un edificio abbandonato accanto all'hotel Leonardo da Vinci, una struttura spesso usata come ricovero di fortuna da senzatetto e disperati.

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e la morte è avvenuta di sicuro nei giorni scorsi. Soltanto gli approfondimenti del medico legale e l'autopsia potranno chiarire le cause del decesso. Al momento tutte le ipotesi restano aperte.