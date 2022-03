Un senzatetto trovato morto per strada a Milano

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto per strada. Il triste accaduto nel pomeriggio di lunedì 28 marzo, intorno alle 16, in viale Cassala, zona sud di Milano, dove il 41enne, un senzatetto, è stato rinvenuto senza vita nel riparo di fortuna dove probabilmente dormiva.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica. Ma per l'uomo non c'era nulla da fare: i soccorritori hanno dovuto constatare il suo decesso sul posto. A intervenire anche la polizia di Stato che ha ricostruito come il senza fissa dimora, che dovrebbe essere un cittadino romeno, sia deceduto per cause nautrali: sul corpo non c'erano segni evidenti di violenza.

L'11 marzo un'altra persona, un 70enne serbo, sempre senzatetto, era stata trovata morta all'interno del sottopasso Mortirolo nei pressi della Stazione Centrale di Milano.