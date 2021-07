Dramma a Villaggio Brollo, trovato il cadavere di un anziano: si indaga

È successo nel pomeriggio di venerdì 23 luglio, sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine

Via della Tecnica

Un uomo anziano di cui non sono stata rese note le generalità è stato trovato cadavere in una abitazione di via della Tecnica a Villaggio Brollo (frazione di Solaro, hinterland Nord di Milano) nel pomeriggio di venerdì 23 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 15:20, come appreso da MilanoToday. Inutili i soccorsi: i sanitari del 118 intervenuti sul posto con un'ambulanza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto appreso attraverso i carabinieri della compagnia di Rho l'uomo presenterebbe diverse ferite da arma da taglio.

Sul caso sono in corso indagini, i detective stanno indagando a 360 gradi anche se l'ipotesi investigativa più accreditata per il momento sembra quella del gesto volontario.