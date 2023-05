Uomo muore sul volo New York-Milano

Un uomo deceduto mentre era a bordo del volo 172 New York-Milano Malpensa. L'accaduto nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 maggio su un aereo operato da Delta Air Lines. A confermarlo la stessa compagnia statunitense.

A perdere la vita in seguito a un malore sarebbe stato un 60enne. Inutili i soccorsi: i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati vani. L'aereo era decollato alle 16.30 dallo scalo newyorkese di Jfk (ora locale). Vista la certezza dell'avvenuto decesso dell'uomo, non è stato necessario dirottare il volo per prestargli soccorso.

L'arrivo a Malpensa (Varese) è avvenuto, come previsto alle 6.20 del mattino (ora locale). Dopo l'atterraggio, prima di consentire ai viaggiatori di scendere, Polaria e la Sanità Aerea hanno condotto tutti gli accertamenti previsti. "Sul volo Delta 172 Jfk-Mxp sono intervenuti i soccorritori - si legge in una nota della compagnia statunitense - per via di un malore di un passeggero".