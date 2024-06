Vandali contro la mostra sui gay in Africa: distrutti i pannelli

Per la seconda volta in pochi giorni, una mostra sulla situazione delle persone Lgbt in Africa è stata vandalizzata. La mostra, intitolata "Vite fuorilegge", è ospitata in largo Bellintani a Milano ed è organizzata da Gay Christian Africa, il Guado, Giovani del Guado e Orgoglio Porta Venezia, l'associazione dei locali Lgbt del quartiere. Venerdì mattina, intorno alle dieci e mezza, i totem con le storie delle persone Lgbt che vivono e lottano nei vari Paesi africani sono stati gettati a terra e fatti a pezzi. In precedenza, nella notte tra il 7 e l'8 giugno, erano stati strappati alcuni pannelli.

La mostra denuncia le legislazioni in vigore in alcuni Paesi dell'Africa, che prevedono pene severissime per le persone Lgbt. Solo a titolo d'esempio, in Sudan è prevista la pena tra 100 frustate a 5 anni di reclusione per il "reato di sodomia", ma si può arrivare all'ergastolo dalla terza volta in poi.

Le reazioni

"Mentre i grandi del mondo al G7 in Puglia discutono di Africa e Piano Mattei, qui in Italia, nella aperta e progressista Milano, durante il mese del Pride, qualcuno ha ritenuto di mettere a tacere la verità delle leggi che criminalizzano le persone Lgbt nel continente africano, in Paesi tra l’altro a maggioranza cristiana. Il Papa presente anche lui al G7 cosa ha dire sulla criminalizzazione delle persone Lgbt? Cosa ha da dire il presidente Meloni sui diritti negati dai governi partner del Piano Mattei?", commentano l'Associazione Enzo Tortora - Radicali Milano e Certi Diritti.

"Le istituzioni intervengano condannando il gesto increscioso che questa mattina ha colpito il cuore cittadino della comunità Lgbt a Milano, Porta Venezia, quartiere da anni intessuto dalla pluralità di minoranze, minoranze che sempre più spesso vengono discriminate e attaccate", continuano Aret e Cd, rilanciando una petizione di AllOut per chiedere che il governo italiano s'impegni a rendere legale l'amore in tutto il mondo.

"La distruzione totale di quella mostra, nel silenzio delle Istituzioni, mi fa letteralmente ribrezzo soprattutto per tre semplici motivi. Innanzitutto perché è contro persone per il loro orientamento sessuale, cosa che ritengo altrettanto grave che esserlo per l'etnia o la religione. Poi perché si parla di persone che vivono in condizioni difficili nel continente che è a noi italiani più vicino e che troppo spesso ignoriamo, l'Africa. Infine perché quella mostra è parte del difficile percorso del Guado, realtà diocesana che costruisce ogni giorno un cammino di convivenza fra sessualità non eterosessuale e fede: quindi è anche un attacco alla loro fede", commenta Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia.