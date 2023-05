Le ragazze di Arcore assolte con Berlusconi: andava tutelato il loro diritto al silenzio

Le 21 ragazze già ospiti delle serate ad Arcore, nella villa di Silvio Berlusconi, sono state sentite come testimoni puri nei processi Ruby e Ruby bis. Ma su di loro c'erano già gli indizi di presunta corruzione per mentire in aula e, quindi, andavano sentite come imputate, garantendo loro l'assistenza legale e il diritto al silenzio. E non si tratta "di un mero sofisma, di una rigidità procedurale, di una sottigliezza tecnica", ma di "assicurare l'effettività della garanzia di un principio" costituzionalmente riconosciuto, quello del diritto alla difesa.

Lo scrivono, in circa 200 pagine, i magistrati di Milano, nelle motivazioni della sentenza di assoluzione per Silvio Berlusconi e 28 altri imputati, accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza, false informazioni ai pm, nel processo Ruby Ter, conclusosi con la pronuncia della sentenza a febbraio 2023.

Le ex 'olgettine', ovvero le ragazze ospiti delle cene di Berlusconi ad Arcore, erano accusate di avere mentito nei processi sul caso Ruby (dove Berlusconi e altri erano accusati, a vario titolo, di concussione, prostituzione minorile e favoreggiamento della prostituzione) in cambio di denaro o altre utilità. Ma, per i giudici del Ruby Ter, vi erano già elementi per ipotizzare il reato di corruzione e dunque le ragazze avrebbero dovuto essere ascoltate non come testimoni ma come imputate.

Una conclusione a cui i giudici del Ruby Ter erano già arrivati a novembre del 2021, accogliendo un'istanza dei legali di Berlusconi proprio in merito a questo passaggio. L'istanza dei legali chiedeva di 'cancellare' le testimonianze presunte false, giacché non erano state raccolte con l'assistenza di un legale per le ragazze, e i giudici avevano accolto la richiesta. Dato che non furono ascoltate con la difesa di un legale, per i giudici non si può configurare né la falsa testimonianza per loro, né la corruzione per Berlusconi. Di qui le assoluzioni.