I trapper sono "pericolosi": c'è "rischio di emulazione tra i giovanissimi"

Non solo musica. Anzi. Con le loro "spedizioni punitive" i trapper hanno mostrato "una totale astrazione dalla realtà, che ha impedito di percepire il disvalore ed il peso delle azioni criminose poste in essere, al punto che le continue ed improvvise ritorsioni, imprevedibili e 'spettacolari', sono ormai fortemente pericolose per la sicurezza pubblica e, soprattutto, vi è la percezione che essi vogliano perseverare in questa dinamica di 'giustizia privata', realizzata con armi, minacce sui social, ed avvertimenti ed aggressioni del tutto imprevedibili, tali da creare scalpore".

È l'analisi "sociologica criminologica" che il gup Rossana Mongiardo ha messo nero su bianco nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 13 ottobre ha condannato, con rito abbreviato, a 4 anni di reclusione il trapper 21enne Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, con altri 5 giovani della sua 'crew' per la faida con gli altri artisti che facevano riferimento a Baby Touchè. Il giudice che ha inflitto per i coimputati di Simba La Rue pene fino a 3 anni e 8 mesi e ha accolto per un ulteriore giovane la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 4 mesi di carcere, ha sottolineato che "tutti hanno condiviso un medesimo progetto, che si è estrinsecato in svariate manifestazioni criminali, sponsorizzate anche sui social networks, aventi tutti scopo sopraffattorio". E proprio l'utilizzo dei social amplifica il "rischio di emulazione tra i giovanissimi".

Al centro del processo ci solo le accuse di lesioni e rapina per un'aggressione in via Settala commessa dal gruppo "per sfregio e punizione" per "mortificare" la vittima, un giovane che faceva parte dei rivali. E poi le lesioni aggravate ai danni di Baby Touché, altro noto trapper, che però ha deciso di non sporgere denuncia contro gli imputati, comportamento che i pm hanno ritenuto "reticenza per una logica di banda".