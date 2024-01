Turista colto da malore sulle terrazze del Duomo, arrivano i pompieri

Un turista di 50 anni ha accusato un malore mentre si trovava sulla terrazza del Duomo di Milano nel primissimo pomeriggio di lunedì 29 gennaio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale.

L'allarme è scattato pochi attimi prima delle 13, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Le condizioni del 50enne sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice giallo, oltre agli uomini di via Messina.

Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso. I pompieri del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) stanno decidendo come procedere col trasferimento a terra.