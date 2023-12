Uomo trovato ferito sui binari a Milano: treni in ritardo e cancellati

Un uomo di 83 anni è stato trovato ferito lungo la massicciata ferroviaria tra le stazioni di Bovisa e Porta Garibaldi a Milano nella mattinata di venerdì 8 dicembre. Per il momento non è chiaro come l'uomo sia rimasto ferito e sono in corso le operazioni di soccorso.

Tutto è iniziato intorno alle 9, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Quando un macchinista si è accorto dell'anziano. È subito stata allertato il 118 e la Polfer. I soccorritori stanno intervenendo per soccorrere l'uomo, ma il punto in cui si trova è parecchio distante dalle stazioni, per questo i treni stanno procedendo a velocità ridotta nel tratto interessato.

I ritardi medi sulla linea si attestano intorno ai 15 minuti, come riportato da Rfi. Alcuni Malpensa Express, invece, sono stati cancellati. Sul caso sta indagando la Polfer, sul posto per i rilievi.