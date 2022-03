Incidente, 16enne prende la moto del padre e si schianta: gravissimo

Un ragazzo di 16 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto con la moto da enduro del padre. L'accaduto nella serata di sabato 12 marzo, intorno alle 19, a Lazzate (Mb), all'interno del campo base in disuso dell'autostrada A36, la Pedemontana.

Residente nel Comasco, a Cermenate, il giovane era alla guida della Honda Cfr 250cc del padre, senza targa e senza patente, quando è finito contro un new jersey vicino alla cancellata in metallo che delimita l'autostrada. A causa del violento schianto ha riportato un grave trauma cranico.

Subito soccorso, il 16enne, che al momento dell'impatto sembra indossasse il casco, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Ai militari di Seveso spettano i rilievi tecnici e gli accertamenti per fare maggiore chiarezza sull'accaduto. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il giovane, perso il controllo della moto, si sia lanciato giù dalla sella per cercare di evitare l’impatto.